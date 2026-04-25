Google mise 40 milliards sur Anthropic et durcit la course à l’IA

Coup de semonce dans la tech américaine. Google, via sa maison mère Alphabet, s’apprête à investir 40 milliards de dollars au capital d’Anthropic, l’un des poids lourds de l’IA générative avec son modèle Claude, selon une information transmise vendredi par la start-up. Dans l’immédiat, 10 milliards de dollars doivent être injectés sur la base d’une valorisation annoncée à 380 milliards, tandis que les 30 milliards restants dépendront de critères de performance. Les chiffres donnent le vertige mais le message est limpide: la guerre de l’IA ne se gagne plus seulement à coups d’algorithmes, elle se finance à coups de dizaines de milliards.

Derrière le chèque, la bataille du cloud et des puces

Ce type d’opération ressemble moins à une simple prise de participation qu’à un pacte stratégique. Les géants du cloud, ces « hyperscalers » qui tiennent les data centers et l’accès aux puces, cherchent à s’assurer une place au premier rang des modèles dits “frontier”, les plus avancés et les plus coûteux à entraîner. Microsoft s’est arrimé à OpenAI, Amazon a déjà fait d’Anthropic un partenaire privilégié, Google entend clairement éviter de rester spectateur. En toile de fond, une logique industrielle froide: sécuriser de la capacité de calcul, attirer des clients sur Google Cloud, garder la main sur l’écosystème des outils et des intégrations, quitte à resserrer un peu plus l’étau autour de quelques plateformes dominantes.

Reste un point qui ne passera pas inaperçu, jusque sur les bureaux des régulateurs: à force d’alliances croisées, l’indépendance affichée des laboratoires d’IA devient un équilibre fragile. Anthropic, fondée par d’anciens d’OpenAI et longtemps présentée comme une voix attentive à la sûreté des modèles, voit sa trajectoire se rapprocher des intérêts industriels qui financent la machine. Pour le marché, cela promet une accélération, davantage de puissance, plus d’intégrations et probablement des prix tirés par la bataille commerciale entre clouds… avec, en filigrane, une question qui s’installe sans être posée frontalement: à qui appartiendront vraiment les cerveaux numériques de demain.