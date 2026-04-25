Bernard Montiel raconte sa traversée du désert après son éviction de TF1: «J’étais rejeté de partout»

Invité de l’émission On refait la télé sur RTL, ce samedi, Bernard Montiel est revenu sur l’un des épisodes les plus douloureux de sa carrière : son départ brutal de TF1 en 2003, après une interview très critique contre le groupe TF1 donnée sur RMC.

Pour comprendre cette éviction, l’animateur remonte à un événement antérieur : un projet d’émission consacrée au cinéma, destiné à LCI, chaîne du groupe TF1. Selon lui, Bernard Montiel pensait animer ce programme, avant de découvrir que l’émission allait finalement se faire sans lui.

Le projet LCI, déclencheur de la colère

Bernard Montiel affirme avoir travaillé sur ce concept d’émission cinéma, avant de se sentir écarté. Sur RTL, il résume cette période par une formule directe : « Ils m’ont mené en bateau ». C’est cette déception qui, selon lui, a nourri sa colère contre TF1.

Son interview à RMC, le moment où tout bascule

Le basculement intervient ensuite lors d’une interview donnée sur RMC, le 10 février 2003. Bernard Montiel y tient alors des propos très durs contre TF1, son employeur de l’époque. L’animateur parle aujourd’hui d’un « coup d’éclat spontané », motivé par ce qu’il considère comme une trahison.

Le coup de téléphone qui met fin à l’aventure TF1

Après cette prise de parole sur RMC, la sanction tombe rapidement. Bernard Montiel raconte avoir reçu un appel d’Étienne Mougeotte, alors dirigeant de TF1, qui lui aurait annoncé son éviction. L’animateur se souvient de cette phrase : « Je suis obligé de te virer ». Une rupture brutale pour celui qui était alors l’un des visages installés de la chaîne.

À l’époque, TF1 estimait qu’un présentateur de la « famille » TF1 ne pouvait pas dénigrer sa propre émission. Pour rappel, Bernard Montiel quittait alors Vidéo Gag, après de longues années d’antenne sur la Une.

« J’étais rejeté de partout »

Plus de 20 ans après, Bernard Montiel décrit surtout les conséquences de cette éviction. Sur RTL, il affirme avoir vécu une véritable traversée du désert professionnelle. « J’étais prêt à changer de carrière. J’étais rejeté de partout », confie-t-il.

L’animateur explique avoir eu le sentiment que les portes se refermaient dans le milieu audiovisuel. Cette période l’aurait profondément marqué, au point de parler d’un « drame terrible ».

Après son départ de TF1, Bernard Montiel finit toutefois par retrouver une place à la télévision, sur TMC, peu après son éviction de la Une.

Plus de 20 ans après les faits, l’animateur continue donc d’évoquer cet épisode comme l’un des moments les plus douloureux de sa carrière, même s’il a su rebondir depuis cet échec…