Tesla lance la fabrication de son robotaxi autonome Cybercab et accélère sa stratégie technologique

Le constructeur américain Tesla a franchi une nouvelle étape en annonçant le début de la production de son véhicule autonome baptisé Cybercab. L’information a été confirmée par Elon Musk, qui a diffusé une courte vidéo montrant les premiers exemplaires sortir de chaîne et circuler sans conducteur.

Ce modèle, dépourvu de volant et de pédales, s’inscrit dans la volonté du groupe de se positionner sur le marché des transports autonomes. Présenté pour la première fois en 2024, le Cybercab doit constituer un pilier de croissance pour Tesla, au-delà de son activité historique dans les véhicules électriques.

Un déploiement progressif attendu aux États-Unis

Le dirigeant a indiqué viser une mise en service dans plusieurs États américains d’ici la fin de l’année, tout en adoptant une approche prudente. L’objectif est d’élargir progressivement l’utilisation de ces robotaxis avant un développement plus massif à partir de 2027.

Tesla a déjà expérimenté ce type de service à Austin, au Texas, auprès d’un nombre limité d’utilisateurs. Le groupe cherche à rattraper son retard face à des concurrents comme Waymo, déjà présent dans plusieurs villes, dans un secteur considéré comme stratégique pour l’avenir de la mobilité et de l’intelligence artificielle.