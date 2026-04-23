Russie : le fondateur de Telegram Pavel Durov convoqué comme « suspect » dans une enquête

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a affirmé avoir reçu une convocation judiciaire en Russie le désignant comme « suspect » dans une affaire pénale.

Selon ses déclarations, cette convocation aurait été envoyée à une ancienne adresse, soulevant des questions sur sa validité et sur les intentions des autorités russes.

Cette démarche intervient dans un contexte de pression croissante de Moscou sur Telegram. En février, les autorités avaient annoncé l’ouverture d’une enquête visant Pavel Durov dans une affaire liée à des accusations de terrorisme.

Depuis plusieurs années, les relations entre Telegram et le pouvoir russe sont tendues. Les autorités cherchent à renforcer leur contrôle sur les plateformes numériques, notamment en matière de contenus et de sécurité.

Pavel Durov, qui vit à l’étranger, s’est régulièrement opposé aux demandes des gouvernements visant à restreindre la confidentialité des communications sur son application.

Cette nouvelle étape judiciaire pourrait accentuer les tensions entre l’entrepreneur et Moscou, tout en relançant le débat sur la régulation des plateformes numériques et la liberté d’expression en Russie.