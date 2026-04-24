Soleil partout, chaleur déjà estivale : une journée exceptionnelle ce vendredi

La France profite ce vendredi d’une journée particulièrement lumineuse, avec un soleil largement dominant sur la quasi-totalité du territoire. Le temps est sec du matin au soir, offrant une ambiance très agréable, presque estivale dans certaines régions. Seules quelques formations nuageuses viennent ponctuellement troubler le ciel, sans réelle conséquence.

Le risque de pluie reste extrêmement limité. Il concerne uniquement la chaîne des Pyrénées, où des nuages plus développés apparaissent dans l’après-midi. Ces derniers peuvent évoluer en orages localisés, typiques des reliefs, mais ils restent isolés et sans impact sur le reste du pays.

La journée se distingue surtout par une forte amplitude thermique, notamment sur la moitié nord. Après des gelées matinales dans certaines zones, les températures grimpent rapidement pour dépasser les 20°C l’après-midi. On relève ainsi 22°C à Paris, 23°C à Orléans et jusqu’à 26°C à Bordeaux, avec parfois plus de 20°C d’écart entre le matin et l’après-midi.

Partout, les températures se situent au-dessus des normales de saison. L’excédent atteint 3 à 6°C à l’est et jusqu’à 8 à 10°C sur la façade atlantique. Une douceur remarquable qui confirme l’installation d’un temps printanier durable, avec même un avant-goût d’été sur certaines régions.