Météo : fraîcheur au nord, chaleur lourde et orages au sud pour ce lundi

Ce lundi, la France reste sous l’influence d’un anticyclone positionné sur les îles britanniques, garantissant un temps globalement calme. Mais le contraste est marqué entre un nord frais dès le matin et un sud où la chaleur devient plus lourde au fil des heures, avec un risque d’averses orageuses dans l’après-midi.

La matinée débute sous des températures basses au nord, entre 3 et 7°C, avec même un risque de gelées blanches localisées de la Normandie à la Bourgogne jusqu’à la Franche-Comté. Malgré cela, le soleil s’impose largement de la façade atlantique aux régions centrales, tandis que les nuages sont plus présents près des frontières du nord-est.

Dans le sud, l’ambiance est bien différente. Dès la fin de matinée, les températures avoisinent déjà les 20°C, avant de grimper jusqu’à 25°C dans l’après-midi entre l’Aquitaine, le Midi et les régions méditerranéennes. Cette douceur s’accompagne d’un ciel de plus en plus instable, avec des averses et orages localisés attendus près des reliefs, notamment dans les Pyrénées, le Massif central et en Corse.

Au final, la journée illustre une France coupée en deux : fraîche et encore printanière au nord, plus chaude et instable au sud, où l’atmosphère devient parfois lourde en seconde partie de journée.