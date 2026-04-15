Météo : entre averses à l’ouest et grand soleil à l’est, un air de printemps s’impose

La journée s’annonce contrastée avec un temps instable sur la façade atlantique et un ciel largement ensoleillé à l’est. Malgré cette opposition, les températures restent globalement au-dessus des normales de saison, confirmant une ambiance déjà bien printanière sur une grande partie du pays.

La nuit reste fraîche, notamment dans le centre et l’est, avec des gelées locales possibles au lever du jour. Le thermomètre pourra descendre jusqu’à -2°C par endroits, notamment entre le Massif central et le Grand Est, avant une remontée rapide des températures dès les premières heures de la matinée sous l’effet du soleil.

À l’ouest, les nuages dominent avec des pluies attendues de la Bretagne jusqu’au Poitou-Charentes en passant par la Normandie et les Pays de la Loire. À l’inverse, les régions de l’est et du sud profitent d’un temps lumineux et sec, avec un soleil généreux du Grand Est jusqu’à la Méditerranée. Quelques orages isolés pourraient toutefois éclater en Corse dans l’après-midi.