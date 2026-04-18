Météo : un samedi aux airs d’été, douceur généralisée sur toute la France

Le week-end se poursuit sous une météo particulièrement agréable sur l’ensemble du pays. Le soleil domine largement, surtout dans la moitié sud où l’ambiance prend des allures estivales. Au nord, le ciel reste plus nuageux, mais sans véritable dégradation, avec un temps globalement sec.

C’est dans le sud que la chaleur se fait le plus sentir ce samedi après-midi. Du sud-ouest au Languedoc, les températures grimpent entre 25 et 27°C sous un soleil généreux. Une douceur remarquable pour la saison, qui donne un avant-goût d’été à plusieurs régions.

Plus au nord, le soleil se montre plus discret. Au-dessus de la Seine, les nuages sont plus présents et peuvent parfois donner un ciel voilé, voire couvert. Quelques bruines restent possibles localement, mais sans conséquence notable sur l’ambiance générale, qui demeure douce.

Les températures restent partout au-dessus des normales de saison. En fin de journée, un léger rafraîchissement commence toutefois à se faire sentir près des frontières du nord, annonçant un changement plus marqué pour la suite, tandis que la douceur persiste encore ailleurs en soirée.