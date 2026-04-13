Début de semaine : pluie et fraîcheur à l’est, amélioration progressive dès mardi

Le temps reste perturbé en ce début de semaine sur une large moitié est du pays. Une perturbation stationne entre le pourtour méditerranéen, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est jusqu’aux Hauts-de-France, apportant un temps humide et nettement plus frais. Des pluies parfois orageuses concernent notamment la PACA et la Corse, tandis que la neige fait son retour en montagne.
À l’ouest, la situation est plus calme grâce au rapprochement de l’anticyclone des Açores. Le risque d’averses y est plus limité, avec des conditions globalement plus sèches malgré quelques passages nuageux.
Une amélioration se profile toutefois rapidement. Dès mardi, les éclaircies deviennent plus nombreuses, avant un retour à une ambiance plus printanière à partir de mercredi, même si quelques nuages persistent encore dans l’ouest du pays.
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