EXCLU – Hommage à Nadia Farès, son interview culte pour Entrevue : « La vie est injuste, elle fait des cadeaux à certaines et pas à d’autres. »

Par Jérôme Goulon.

Nadia Farès nous a quittés à 57 ans, quelques jours après un grave accident survenu dans une piscine parisienne, où elle avait été retrouvée inconsciente avant d’être hospitalisée dans un état critique. Ses filles, Cylia et Shana Chasman, ont annoncé son décès.

Née à Marrakech en 1968, d’un père marocain et d’une mère d’origine arménienne, elle avait grandi à Nice avant de monter à Paris pour tenter sa chance. Révélée dans les années 1990, elle avait tourné pour Alexandre Arcady, Claude Lelouch et Bernie Bonvoisin, avant de marquer durablement le public avec Les Rivières pourpres. Après une parenthèse dans sa carrière, elle était revenue à l’écran dans la série Marseille puis dans plusieurs films et séries, confirmant la singularité d’un parcours entre cinéma populaire, films d’action et télévision.

Nous l’avions interviewée à plusieurs reprises dans Entrevue, notamment en 1999, à l’occasion de la sortie du film Les Grandes Bouches, de Bernie Bonvoisin. En hommage, Entrevue vous propose aujourd’hui de (re)découvrir cette interview culte...

Entrevue : Bonjour Nadia. Votre notoriété a été fulgurante !

Nadia Farès : À cause du phénomène “ressemblance” avec Cindy Crawford ! On parlait toujours de la “Cindy” française. En ce qui concerne le cinéma, ça ne m’a pas aidée. Loin de là !

La comparaison vous énerve ?

Cindy Crawford se balade partout avec mon visage. Je devrais lui faire un procès ! (Rires) Enfin, je ne vais pas me crever un œil pour ne plus lui ressembler !

Qu’est-ce que vous en faites ?

J’investis beaucoup dans la musique. Je prépare un album : ce sera un moyen d’aller au bout de moi-même. J’y montrerai toutes mes facettes ! De l’extrême douceur à l’extrême violence !

Justement, quels atouts utilisez-vous pour obtenir ce que vous voulez ?

Je ne suis pas une manipulatrice, je suis quelqu’un de très franc. Je dis les choses en face et dans les yeux ! En revanche, en cas d’urgence, on doit savoir utiliser les armes de nos ennemis… Mais je ne suis pas dans cet état d’esprit !

Vous aimez l’argent ?

Bien sûr ! C’est de l’hypocrisie de dire le contraire. Il ne faut pas avoir honte à partir du moment où tu sais pourquoi tu en as gagné. J’ai refusé certains films et de faire des pubs où j’aurais pu en prendre pas mal. C’est un vrai choix : pour voir ta gueule toutes les trente secondes à la télé autant adhérer au concept ! Je ne suis pas prête à tout pour de l’argent !

Qu’est-ce qui vous branche le plus chez un homme ?

Un regard franc, et je veux qu’un homme me surprenne par son intelligence. L’humour et la folie aussi, j’adore que les gens soient fous ! J’aime qu’un homme soit réaliste sans être pessimiste. Il y a un équilibre à trouver entre rêve et réalité.

Vous êtes fonceuse ou attentiste ?

Les deux ! Le jeu de la séduction, c’est ce qu’il y a de plus excitant. Je suis assez sportive, si quelqu’un m’envoie une balle, je la prends au bond. Après, ça dépend de qui te l’envoie et comment…

Les femmes sont jalouses de vous ?

La jalousie, c’est humain. La vie est injuste, elle fait des cadeaux à certaines et pas à d’autres : si tu es mal dans ta tête, moche, et que tu mesures 1,20 mètre les bras levés, tu as toutes les raisons d’être envieuse. Comme je suis une privilégiée, j’essaie de ne pas attiser la jalousie. Par exemple, les hommes mariés, c’est niet !

On vous a demandé en mariage ?

Plusieurs fois ! Je me disais : “Quelle horreur !” Maintenant je pense qu’il faut se donner une chance d’y croire. Aujourd’hui j’en ai très envie mais il faut trouver le bon papa !

Et alors ?

J’attends toujours le prince charmant…