Météo mardi : après le gel matinal, le retour du soleil et de la douceur

La journée de mardi débute sous le signe du froid avec des gelées matinales marquées du nord au centre du pays. Au lever du jour, les températures descendent localement entre -2 et 0°C des Hauts-de-France jusqu’au Massif central, sous un ciel dégagé propice au refroidissement nocturne. Mais cette fraîcheur ne dure pas, laissant rapidement place à une amélioration.

Au fil des heures, le soleil s’impose sur une large partie du territoire, notamment du Nord-Pas-de-Calais au sud-ouest, en passant par l’Île-de-France et le sud-est. Seules quelques pluies faibles persistent en Bretagne et sur le Cotentin, tandis que la Corse reste exposée à des averses parfois orageuses.

Le vent reste soutenu près de la Méditerranée avec un mistral et une tramontane puissants, atteignant jusqu’à 100 à 110 km/h en rafales dans le Roussillon et 90 km/h dans la vallée du Rhône. Sous ce ciel lumineux, les températures remontent nettement avec jusqu’à 21°C entre Marseille et Montpellier, 18°C à Paris et 14 à 15°C en Bretagne sous les nuages.