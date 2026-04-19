Mort de Nathalie Baye : Laura Smet perd son grand pilier

La mort de Nathalie Baye, survenue vendredi 17 avril à l’âge de 77 ans, laisse derrière elle une immense carrière de cinéma, mais aussi une histoire intime très forte : celle de son lien avec sa fille Laura Smet. Née en 1983 de son union avec Johnny Hallyday, Laura a grandi auprès d’une mère très présente, protectrice, exigeante aussi, qui a longtemps tout fait pour lui offrir un cadre stable malgré l’exposition médiatique de leur famille.

Une mère présente, protectrice et très impliquée

Dans un entretien accordé au Soir en 2015, Nathalie Baye racontait avoir parfois refusé des tournages lointains pour rester auprès de sa fille. “Quand je ne tourne pas, je suis présente à 200 %”, confiait-elle. Elle revendiquait aussi une éducation structurée, loin de l’image de la “mère copine”, expliquant dans le même entretien qu’un enfant a besoin “de limites, de valeurs, d’un cadre”.

Cette attention s’est aussi traduite dans sa manière de gérer sa séparation avec Johnny Hallyday. Dans Marie Claire, Nathalie Baye expliquait avoir tout fait pour que Laura vive cette rupture le plus sereinement possible. Elle racontait même que, dans les premiers temps, ils avaient continué à partir en vacances tous les trois. Cette volonté de préserver leur fille venait aussi de son histoire personnelle : elle connaissait les dégâts que peuvent laisser des séparations mal vécues.

Une complicité forte jusqu’aux épreuves les plus dures

La relation entre Nathalie Baye et Laura Smet a aussi traversé des périodes plus difficiles. Face aux excès et aux fragilités de sa fille, l’actrice est restée un soutien constant. Dans Marie Claire, elle disait de Laura qu’elle avait “fini avec tous ses démons” et qu’elle était redevenue “le soleil qu’elle était”. Ce rôle de repère, elle l’a tenu dans la discrétion, y compris lors des épreuves publiques qu’a traversées Laura après la mort de Johnny Hallyday.

Mère et fille ont aussi partagé le travail à l’écran. Laura Smet racontait à TV Mag avoir eu “un trac monstrueux” avant de donner la réplique à sa mère dans Dix pour cent, avant que le jeu ne prenne le dessus. Elles se retrouveront ensuite dans Les Gardiennes de Xavier Beauvois. Après la disparition de Nathalie Baye, Laura Smet a résumé ce lien en quelques mots sur Instagram : “J’ai perdu la moitié de mon cœur”. Une phrase simple, qui dit à elle seule la place immense qu’occupait sa mère dans sa vie.