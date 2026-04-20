Ardennes : une caserne de gendarmerie ciblée par des tirs nocturnes, une enquête ouverte

Une caserne de gendarmerie située à Vouziers, dans les Ardennes, a été visée par des tirs d’arme à feu dans la nuit de vendredi à samedi, sans faire de blessés. Les faits se sont produits aux alentours de 0h40, alors que le bâtiment était inoccupé.

Selon la préfecture, plusieurs impacts ont été relevés sur la façade de la caserne. La procureure de Charleville-Mézières a précisé que quatre balles avaient atteint différents points du site, notamment la porte d’entrée, l’interphone et l’enseigne lumineuse.

Face à ces faits, le parquet a ouvert une enquête pour « dégradation ou détérioration d’un bien par un moyen dangereux pour les personnes », en raison du statut de l’établissement visé. Les investigations ont été confiées à la section de recherches de Reims, en collaboration avec la brigade de recherches de Rethel.

Aucune interpellation n’avait été réalisée dimanche en fin de journée. Les autorités cherchent à identifier les auteurs et à déterminer les motivations derrière cette attaque visant une infrastructure de l’État.

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a réagi en apportant son soutien aux gendarmes concernés, qualifiant les faits d’« inacceptables » et assurant que les responsables seraient poursuivis.