Tensions Chine-Taïwan : des entreprises appellent à préserver le commerce des enjeux politiques

Un groupe d’entreprises taïwanaises a appelé Pékin et Taipei à ne pas politiser les relations commerciales, dans un contexte de tensions persistantes entre la Chine et Taïwan. Cette prise de position intervient alors que les échanges économiques entre les deux rives du détroit restent étroitement liés malgré les divergences politiques.

Le dirigeant de l’un des principaux groupes d’entreprises taïwanaises a souligné que le commerce devait rester indépendant des rivalités politiques. Selon lui, les relations économiques sont essentielles à la stabilité régionale et ne devraient pas être instrumentalisées dans les différends entre gouvernements.

Cet appel intervient peu après que la Chine a annoncé de nouvelles mesures incitatives visant à attirer les secteurs taïwanais de la restauration et du tourisme. Pékin cherche ainsi à renforcer les liens économiques, tout en maintenant sa position selon laquelle Taïwan fait partie de son territoire.

Du côté de Taipei, les autorités ont réagi en affirmant que les industries ne devaient pas être « manipulées » à des fins politiques. Le gouvernement taïwanais reste vigilant face aux initiatives chinoises, qu’il considère parfois comme des tentatives d’influence.

Malgré ces tensions, les entreprises des deux côtés du détroit continuent de dépendre fortement les unes des autres, notamment dans des secteurs clés comme la technologie, le commerce et les services. Cette interdépendance économique rend les appels à la désescalade particulièrement significatifs.

Alors que les relations entre Pékin et Taipei demeurent fragiles, les acteurs économiques tentent de préserver un espace de coopération, estimant que la stabilité commerciale constitue un enjeu majeur pour la région et pour leurs activités.