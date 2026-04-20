Les prix du pétrole bondissent ce matin après la saisie d’un cargo iranien par les États-Unis

Les prix du pétrole ont fortement grimpé dans la nuit de dimanche à lundi, portés par une nouvelle montée des tensions entre Washington et Téhéran. Les marchés ont immédiatement réagi à l’annonce d’une opération menée par la marine américaine contre un cargo battant pavillon iranien en mer d’Oman, ravivant les craintes d’une escalade dans une région stratégique pour l’approvisionnement énergétique mondial.

Le baril de West Texas Intermediate, référence du marché américain, progressait de 8,04% à 90,59 dollars. De son côté, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 6,88% à 96,60 dollars. Cette envolée reflète la nervosité des investisseurs face au risque d’un nouveau choc géopolitique dans le Golfe.

Un cargo iranien intercepté par la marine américaine

Au cœur de cette brusque tension, le cargo Touska, un navire battant pavillon iranien et visé par des sanctions du Trésor américain. Le bâtiment aurait tenté de forcer le blocus imposé aux ports iraniens par les États-Unis.

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche, sur son réseau Truth Social, que la marine américaine avait ouvert le feu sur le Touska en mer d’Oman avant d’en prendre le contrôle. Cette intervention a immédiatement provoqué une réaction virulente de Téhéran, qui y voit un acte hostile de grande ampleur.

Téhéran promet une riposte “bientôt”

À 06h36, le ton est encore monté d’un cran avec la publication d’un message du porte-parole de l’état-major iranien sur Telegram. Dans cette déclaration, l’Iran promet de répondre rapidement à la prise de contrôle du navire.

“Les forces armées de la République islamique d’Iran riposteront bientôt et prendront des mesures de représailles contre cet acte de piraterie armée et contre les militaires américains”, a-t-il écrit.

Les autorités iraniennes accusent également Washington d’avoir violé le cessez-le-feu de deux semaines en vigueur depuis le 8 avril. Pour Téhéran, cette opération constitue non seulement une atteinte à sa souveraineté, mais aussi une rupture d’un équilibre déjà extrêmement fragile dans la région.

Un cessez-le-feu fragilisé

Une trêve de deux semaines était censée limiter les affrontements directs entre les deux pays. En accusant les États-Unis d’avoir rompu ce cessez-le-feu, l’Iran cherche à placer Washington face à ses responsabilités sur le terrain diplomatique et militaire.

Ces nouveaux événements nourrissent les inquiétudes d’une reprise rapide des hostilités, directes ou indirectes, dans une zone où le moindre incident maritime peut avoir des répercussions mondiales. La mer d’Oman et le détroit d’Ormuz demeurent des points névralgiques pour le commerce pétrolier international, et tout risque de perturbation y fait grimper les cours de l’or noir.

Les marchés redoutent une nouvelle crise énergétique

La hausse du pétrole traduit avant tout la crainte d’un embrasement régional. Les opérateurs redoutent que les tensions entre l’Iran et les États-Unis ne débouchent sur des représailles militaires, des perturbations du trafic maritime ou un durcissement supplémentaire des sanctions.

Cette nouvelle flambée pourrait rapidement se répercuter sur les prix des carburants et peser sur les économies importatrices de brut. Si la crise devait se prolonger, les tensions sur l’offre mondiale pourraient raviver le spectre d’un nouveau choc pétrolier.

Une situation à haut risque

En quelques heures, la saisie du Touska a suffi à replacer le Moyen-Orient au centre des préoccupations énergétiques et diplomatiques mondiales. Entre menace de représailles iraniennes, accusations de violation du cessez-le-feu et nervosité des marchés, la situation apparaît plus instable que jamais.