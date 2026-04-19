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Golfe d’Oman : les États-Unis interceptent et prennent le contrôle d’un cargo iranien, annonce Donald Trump

19 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Golfe d’Oman : les États-Unis interceptent et prennent le contrôle d’un cargo iranien, annonce Donald Trump
Golfe d’Oman : les États-Unis interceptent et prennent le contrôle d’un cargo iranien, annonce Donald Trump

La tension monte d’un cran au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a annoncé que la marine américaine avait ouvert le feu sur un cargo iranien dans le golfe d’Oman avant d’en prendre le contrôle. Selon ses déclarations sur Truth Social, le navire, identifié comme le « Touska », aurait tenté de forcer un blocus naval imposé par Washington.

D’après le président américain, le destroyer USS Spruance a intercepté le cargo et lui a ordonné de s’arrêter. Face au refus de l’équipage, le bâtiment militaire aurait tiré, endommageant la salle des machines pour immobiliser le navire. Des Marines américains seraient ensuite montés à bord pour en prendre le contrôle.

Washington affirme que ce cargo figure sur la liste des navires sanctionnés, justifiant ainsi cette intervention. Aucune précision n’a été donnée à ce stade sur d’éventuelles victimes ou sur la réaction des autorités iraniennes.

Cet incident intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu entre les États-Unis et l’Iran, faisant craindre une nouvelle escalade dans une région stratégique pour le commerce mondial et la sécurité énergétique.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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