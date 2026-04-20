Face à la menace russe, l’Ukraine presse l’Europe de se doter d’un bouclier antimissile balistique

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche les pays européens à se doter d’un système commun de défense contre les missiles balistiques, estimant que le continent devait renforcer ses capacités face à une menace croissante. Kiev indique déjà être en discussions avec plusieurs partenaires en vue de la mise en place d’un tel dispositif.

Cette déclaration intervient dans un contexte de guerre prolongée avec la Russie, où la question de la défense aérienne reste cruciale pour l’Ukraine. Les attaques de missiles balistiques représentent l’un des défis majeurs pour les forces ukrainiennes, qui disposent de moyens limités pour les intercepter efficacement.

À ce jour, seuls certains systèmes, notamment ceux fournis par les États-Unis comme les batteries Patriot, sont capables de neutraliser ce type de missiles. Cette dépendance technologique souligne, selon Kiev, la nécessité pour l’Europe de développer sa propre capacité de défense autonome.

Volodymyr Zelensky a ainsi insisté sur l’importance d’une réponse coordonnée à l’échelle européenne, face à l’évolution des menaces militaires. L’objectif serait de renforcer la sécurité du continent tout en réduisant la dépendance à l’égard des systèmes étrangers.

Les discussions engagées par l’Ukraine avec plusieurs pays européens visent à poser les bases d’une coopération renforcée dans ce domaine stratégique. Aucun détail précis n’a toutefois été communiqué sur les États impliqués ou sur le calendrier de ce projet.

Alors que les frappes russes continuent de cibler des infrastructures critiques en Ukraine, la question de la défense antimissile s’impose comme un enjeu central pour Kiev, mais aussi pour l’ensemble de l’Europe, confrontée à un environnement sécuritaire de plus en plus instable.