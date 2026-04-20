Succès partiel pour Blue Origin : le lanceur New Glenn récupéré, mais un satellite perdu en orbite

La société spatiale Blue Origin, fondée par Jeff Bezos, a connu un succès mitigé dimanche lors du lancement de sa fusée New Glenn depuis la base de Cap Canaveral, en Floride. Si le premier étage réutilisable a atterri avec succès, démontrant les capacités techniques de récupération de l’entreprise, la mission a toutefois échoué à placer correctement son satellite en orbite.

La fusée a décollé aux alentours de 7h25 heure de l’Est (11h25 GMT), marquant le troisième lancement de New Glenn. Environ dix minutes après le décollage, le booster est revenu se poser comme prévu, confirmant les ambitions de Blue Origin de rivaliser avec les technologies de réutilisation déjà maîtrisées par son concurrent direct, SpaceX.

Cependant, la mission a été entachée par un problème majeur concernant le satellite BlueBird 7, développé par AST SpaceMobile. Selon l’entreprise, l’étage supérieur de la fusée n’a pas réussi à placer l’appareil sur l’orbite prévue, le laissant à une altitude trop basse pour assurer ses opérations.

Dans un communiqué, AST SpaceMobile a précisé que le satellite s’était bien séparé du lanceur et avait été activé, mais que son altitude insuffisante ne lui permettait pas d’utiliser efficacement son système de propulsion embarqué. En conséquence, l’appareil devrait être désorbité, mettant fin prématurément à sa mission.

Ce satellite faisait partie d’un projet ambitieux visant à créer un réseau de communication capable de se connecter directement aux smartphones depuis l’espace, à l’image des initiatives menées par Amazon avec son projet Kuiper ou par SpaceX avec Starlink. Cet échec représente ainsi un revers pour le développement de ces infrastructures de télécommunications spatiales.

Ce lancement illustre la compétition croissante entre Blue Origin et SpaceX, deux géants du secteur spatial privé. Si Blue Origin a démontré des avancées notables en matière de réutilisation des lanceurs, la fiabilité des mises en orbite reste un enjeu crucial pour s’imposer durablement face à ses concurrents.