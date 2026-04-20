Le Kremlin a exprimé lundi sa satisfaction après la victoire électorale du dirigeant bulgare Rumen Radev, saluant sa volonté affichée de résoudre les différends avec la Russie par le dialogue. Cette réaction intervient au lendemain d’un scrutin qui pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques de la Bulgarie.

Selon Moscou, l’approche de Radev, fondée sur des « pourparlers pragmatiques », est perçue comme un signal positif dans un contexte de relations tendues entre la Russie et les pays occidentaux. Le Kremlin a ainsi laissé entendre qu’un canal de discussion pourrait être réactivé avec Sofia.

Les résultats officiels ont confirmé une victoire nette de la coalition « Bulgarie progressiste », menée par Radev, marginalisant les formations politiques traditionnellement dominantes. Ce basculement pourrait modifier l’orientation diplomatique de la Bulgarie, membre de l’Union européenne et de l’OTAN.

Bien que perçu comme favorable à un rapprochement avec Moscou, Rumen Radev devra toutefois composer avec les engagements internationaux de son pays. La Bulgarie reste en effet intégrée aux structures euro-atlantiques, ce qui limite la marge de manœuvre pour un éventuel réalignement stratégique.

Les observateurs estiment que cette évolution pourrait susciter des inquiétudes parmi les partenaires européens et américains, attentifs à toute inflexion dans la politique étrangère bulgare. La question de l’équilibre entre dialogue avec la Russie et respect des alliances occidentales sera centrale dans les mois à venir.

Dans ce contexte, la victoire de Radev ouvre une nouvelle phase diplomatique pour la Bulgarie, entre opportunités de dialogue avec Moscou et nécessité de maintenir ses engagements au sein des institutions internationales.