Le premier ministre libanais, Nawaf Salam, reçu par Emmanuel Macron à l’Élysée ce mardi

Emmanuel Macron reçoit mardi à l’Élysée le Premier ministre libanais Nawaf Salam, dans un contexte de forte tension au Liban marqué par un cessez-le-feu fragile et des violences récentes visant les forces internationales.

Cette rencontre intervient notamment après la mort d’un militaire français engagé au sein de la Finul, tué dans une attaque imputée au Hezbollah. Le chef de l’État entend demander aux autorités libanaises de faire toute la lumière sur cet incident et de poursuivre les responsables.

Un soutien conditionné aux réformes et à la stabilité

Au cœur des échanges figurent également la situation humanitaire, marquée par le déplacement de populations, ainsi que les efforts attendus en matière de réformes économiques et financières pour redresser le pays. Paris réaffirme son attachement à l’intégrité territoriale du Liban et à la consolidation de son autorité étatique.

La France insiste par ailleurs sur la nécessité de garantir la sécurité des forces de maintien de la paix, engagées dans des conditions difficiles dans le sud du pays, et sur le respect strict du cessez-le-feu en vigueur.