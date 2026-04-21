BlaBlaCar prévoit d’arrêter son activité d’autocars en France BlaBlaCar Bus

La plateforme de covoiturage BlaBlaCar a annoncé mardi envisager la fin de son service d’autocars exploité sous la marque BlaBlaCar Bus, invoquant des difficultés économiques persistantes sur ce segment.

Le projet, qui doit encore suivre les procédures sociales en vigueur, entraînerait la suppression d’une quarantaine de postes. L’entreprise justifie cette décision par des pertes d’exploitation récurrentes dans un secteur où les prix bas rendent le modèle économique fragile.

Un repositionnement vers une activité de plateforme



Malgré ce retrait, les liaisons et la vente de billets devraient se poursuivre, les lignes étant opérées par des transporteurs partenaires. BlaBlaCar entend ainsi renforcer son rôle d’intermédiaire en accompagnant ces acteurs indépendants dans l’exploitation des trajets.

Cette évolution suscite des inquiétudes dans la profession, notamment pour les entreprises sous-traitantes concernées. Le marché des autocars, ouvert à la concurrence depuis 2015, pourrait se retrouver dominé par un nombre plus restreint d’acteurs, alors que ce mode de transport reste prisé par une clientèle jeune en quête de solutions à bas coût.