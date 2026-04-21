Les projets d’embauche en recul en 2026, selon France Travail

Les entreprises françaises prévoient moins de recrutements en 2026, avec une baisse de 6,5% des intentions d’embauche par rapport à l’année précédente, selon une enquête publiée mardi par France Travail.
Le nombre total de projets de recrutement s’établit à 2,27 millions, en recul de 158.000 sur un an et à son plus bas niveau depuis 2018. Cette diminution concerne l’ensemble des secteurs, avec un repli particulièrement marqué dans la construction (-16,4%) et, dans une moindre mesure, dans les services aux entreprises (-10,1%).
Le surcroît d’activité reste le principal moteur des embauches
Près de 40,7% des recrutements envisagés sont liés à un besoin ponctuel d’activité, loin devant le remplacement de salariés quittant définitivement leur poste (25,8%). La part des contrats durables diminue également, avec 41% des embauches prévues en CDI contre 43,8% en 2025, tandis que les contrats courts progressent.
La proportion d’entreprises envisageant de recruter recule légèrement à 23,3%, contre 24,1% l’an dernier. Parallèlement, les difficultés de recrutement diminuent, tombant à 43,8% des projets, notamment dans plusieurs secteurs industriels et financiers. Les besoins restent toutefois importants dans les métiers saisonniers, notamment dans la restauration et l’agriculture.
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