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ABF prévoit de séparer Primark pour renforcer sa stratégie et sa valorisation

21 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
ABF prévoit de séparer Primark pour renforcer sa stratégie et sa valorisation
ABF prévoit de séparer Primark pour renforcer sa stratégie et sa valorisation

Le groupe britannique Associated British Foods (ABF) a annoncé mardi son intention de scinder sa filiale de prêt-à-porter Primark de ses activités principales dans l’alimentation, afin d’optimiser la gestion et la valorisation des deux entités.

Dans un communiqué, le président du groupe, Michael McLintock, a indiqué que cette opération avait été jugée comme « la meilleure façon de maximiser les rendements à long terme pour les actionnaires », au regard de l’importance prise par Primark au sein du groupe.

Primark, enseigne spécialisée dans la vente de vêtements à bas prix, s’est imposée ces dernières années comme l’un des piliers de croissance d’ABF, aux côtés de ses activités agroalimentaires. La scission doit permettre à chaque branche de se développer selon une stratégie propre. Les modalités et le calendrier de cette séparation n’ont pas encore été précisés par le groupe.

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