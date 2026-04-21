ABF prévoit de séparer Primark pour renforcer sa stratégie et sa valorisation

Le groupe britannique Associated British Foods (ABF) a annoncé mardi son intention de scinder sa filiale de prêt-à-porter Primark de ses activités principales dans l’alimentation, afin d’optimiser la gestion et la valorisation des deux entités.

Dans un communiqué, le président du groupe, Michael McLintock, a indiqué que cette opération avait été jugée comme « la meilleure façon de maximiser les rendements à long terme pour les actionnaires », au regard de l’importance prise par Primark au sein du groupe.

Primark, enseigne spécialisée dans la vente de vêtements à bas prix, s’est imposée ces dernières années comme l’un des piliers de croissance d’ABF, aux côtés de ses activités agroalimentaires. La scission doit permettre à chaque branche de se développer selon une stratégie propre. Les modalités et le calendrier de cette séparation n’ont pas encore été précisés par le groupe.