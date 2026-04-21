Restrictions d’eau renforcées face à une aggravation de la situation hydrique en Guadeloupe

Une partie importante de la Guadeloupe est désormais confrontée à un épisode de sécheresse marqué, conduisant les autorités à durcir les mesures de restriction. Les secteurs de Grande-Terre et de La Désirade sont particulièrement touchés, en raison d’une baisse continue du niveau des nappes souterraines observée depuis plusieurs semaines.

Cette dégradation s’inscrit dans un contexte déjà fragile, notamment en raison de dysfonctionnements persistants du réseau d’eau potable. Résultat : près de la moitié du territoire est soumise à des limitations strictes, encadrant notamment les usages non essentiels comme l’arrosage, le lavage ou certains prélèvements.

Une crise appelée à durer

Dans le reste de l’archipel, la situation reste sous surveillance avec un niveau de vigilance généralisé, invitant la population à adopter une consommation plus responsable. Seule une île échappe pour l’instant à ces mesures, mais les autorités restent attentives à l’évolution des conditions météorologiques.

Les services de l’État soulignent que l’amélioration ne sera pas immédiate, la reconstitution des réserves en eau dépendant de pluies suffisantes sur une période prolongée. En attendant, la gestion de la ressource s’annonce comme un enjeu crucial dans les semaines à venir.