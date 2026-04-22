Soupçons d’agression sexuelle sur une enfant : un agent périscolaire écarté dans les Yvelines

Un animateur intervenant dans un centre de loisirs de Guyancourt a été suspendu à titre conservatoire après le dépôt d’une plainte visant des faits présumés de viol sur une enfant âgée de 3 ans, a confirmé le parquet de Versailles, qui a ouvert une enquête judiciaire.

Selon les premiers éléments, la famille de la victime a alerté les autorités après que la fillette a évoqué des douleurs intimes et désigné un adulte susceptible d’intervenir dans la structure d’accueil. Les faits remonteraient à la mi-avril, et font désormais l’objet d’investigations confiées aux services compétents.

Mesures d’urgence et climat de tension



Informée de la situation, la municipalité a immédiatement décidé d’écarter l’agent concerné et de lancer une procédure administrative interne, parallèlement à l’enquête pénale. Une cellule d’accompagnement psychologique a également été mise en place afin de soutenir la victime et son entourage, dans un contexte particulièrement sensible.

L’affaire intervient alors que plusieurs signalements récents ont touché le secteur périscolaire, notamment en région parisienne. À Paris, plusieurs dizaines d’agents ont été suspendus depuis le début de l’année pour des faits similaires présumés, alimentant les inquiétudes autour de la protection des enfants dans ces structures.