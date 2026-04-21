“Élise sous emprise” : un film sur l’anxiété et la reconstruction

Attendu en salles le 13 mai 2026, Élise sous emprise marque le nouveau projet de Marie Rémond, qui en signe à la fois la réalisation et le rôle principal. Cette comédie dramatique de 86 minutes explore les mécanismes de l’angoisse et les difficultés à se libérer d’une relation toxique, à travers un récit à la fois intime et original. Entourée d’un casting solide, notamment José Garcia et Gustave Kervern, la cinéaste propose une œuvre mêlant fragilité psychologique et touches d’humour décalé.

Une héroïne fragilisée face à ses propres blocages

Le film suit Élise, une femme dont la vie bascule lorsqu’elle se retrouve à diriger une troupe de théâtre après la disparition brutale du metteur en scène dont elle était l’assistante. Déjà enfermée dans une relation sentimentale étouffante, elle doit affronter en parallèle des crises de panique de plus en plus envahissantes. Ce double bouleversement la plonge dans une instabilité profonde, où le doute et la peur prennent le dessus.

À travers ce parcours chaotique, le récit interroge la capacité à reprendre le contrôle de sa vie. Entre pression professionnelle, dépendance affective et troubles anxieux, Élise oscille constamment, laissant entrevoir une possible émancipation au cœur même de cette confusion.

Une inspiration inattendue pour évoquer l’angoisse

Pour donner corps à ces troubles, Marie Rémond s’est appuyée sur une idée singulière évoquée lors de son passage dans l’émission C à vous. Elle y explique s’être inspirée des chèvres myotoniques, des animaux qui se figent brusquement sous l’effet de la peur. Ce phénomène, selon elle, illustre de manière concrète la réaction du corps lors d’une attaque de panique.

Ce parallèle, volontairement décalé, se retrouve jusque dans le film, apportant une touche d’humour inattendue à un sujet sérieux. En mêlant approche scientifique, métaphore animale et récit personnel, Élise sous emprise propose ainsi une manière originale d’aborder les mécanismes de l’anxiété, tout en restant accessible et sensible.