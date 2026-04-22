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CULTURE

Algérie : Kamel Daoud condamné à trois ans de prison pour son roman « Houris »

22 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Algérie : Kamel Daoud condamné à trois ans de prison pour son roman « Houris »
Algérie : Kamel Daoud condamné à trois ans de prison pour son roman « Houris »

L’écrivain franco-algérien Kamel Daoud a annoncé avoir été condamné en Algérie à trois ans de prison ferme et à une lourde amende pour son roman Houris, récompensé par le prix Goncourt en 2024. L’auteur indique que cette décision s’appuie sur un texte interdisant l’évocation publique de la guerre civile algérienne des années 1990, un sujet toujours hautement sensible dans le pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Kamel Daoud dénonce une condamnation symbolique visant à faire taire la mémoire de ce conflit, qui a fait près de 200.000 morts. Installé en France, l’écrivain ne devrait pas être inquiété directement par cette décision, mais cette affaire illustre une nouvelle fois les tensions persistantes autour de la liberté d’expression en Algérie.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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