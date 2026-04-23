Un louis d’or de Louis XIII adjugé à 165 000 euros : pourquoi cette pièce vaut 20 fois son poids en or?

C’est dans les salles de l’hôtel des ventes de la vallée de Montmorency, à Deuil-la-Barre dans le Val-d’Oise, qu’une pièce de monnaie rare a fait sensation ce mardi. Une pièce de dix louis d’or frappée en 1640, estimée entre 100 000 et 150 000 euros, a finalement été adjugée à 165 000 euros lors de la vente organisée par les commissaires-priseurs Jules et Valérie Régis. Un résultat qui dépasse largement la valeur intrinsèque de l’or : au cours actuel de l’once, le métal contenu dans cette pièce de 67,10 grammes ne représente que 8 800 euros.

Une pièce de cour réservée au cercle du roi, sculptée par Jean Warin

Ce qui fait l’exceptionnelle valeur de cet objet tient à son histoire autant qu’à sa rareté. Il s’agit d’une pièce dite « au buste drapé », considérée comme « la plus prestigieuse de la série des monnaies du règne de Louis XIII », selon la plateforme spécialisée Interenchères. Côté face, le buste du roi lauré et drapé — une œuvre du sculpteur et médailleur liégeois Jean Warin, nommé garde général des monnaies par le cardinal Richelieu. Côté pile, une croix formée de huit L couronnés entourés de fleurs de lys, avec en son centre la lettre A, indiquant une frappe parisienne. Ces pièces n’étaient pas des monnaies de circulation ordinaire : qualifiées de « monnaies de plaisir », elles étaient distribuées au compte-gouttes dans l’entourage immédiat du souverain et servaient notamment sur les tables de jeu de la cour. « Cette pièce en particulier, à la fois royale et en excellent état, ne se rencontre vraiment pas souvent », soulignait avant la vente l’expert Thierry Parsy auprès du Magazine des enchères.

Une vingtaine d’exemplaires dans le monde, un précédent à 673 000 euros

La pièce adjugée ce mardi provient du fleuron d’une collection familiale constituée en 1945 et progressivement dispersée par les descendants. Selon Le Parisien, il n’existerait qu’une vingtaine d’exemplaires de cette monnaie dans le monde. Un précédent éloquent : une pièce de la même série avait été adjugée à plus de 673 000 euros en 2021, toujours selon le quotidien. L’objet présente certes quelques chocs sur la tranche et des traces de nettoyage, mais cela n’a pas refroidi les enchérisseurs. Pour les numismates, l’attrait pour les monnaies royales en or n’a jamais été aussi fort.