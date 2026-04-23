Le Phono Museum : une caverne de 300 machines sonores nichée au cœur de Pigalle

À deux pas de la Cigale et du Trianon, sur le boulevard de Rochechouart dans le 9e arrondissement de Paris, un musée discret et fascinant attend les curieux. Le Phono Museum, fondé en 2014 par Jalal Aro, retrace plus de 150 ans d’histoire du son enregistré, de 1857 aux fichiers MP3 d’aujourd’hui, à travers une collection de près de 300 machines, toutes maintenues en état de fonctionnement. Premiers phonographes à cylindre, gramophones à pavillon, appareils à bande magnétique, électrophones, lecteurs CD : chaque objet raconte une étape de la longue aventure technologique qui a transformé notre façon d’écouter la musique.

Un autodidacte tombé dans la passion par hasard

L’histoire du lieu commence presque par accident. C’est dans une brocante que Jalal Aro fait l’acquisition d’un appareil enregistreur présenté comme rarissime. « C’était finalement une pacotille », reconnaît-il en riant. Mais la mésaventure lui donne l’envie de creuser l’histoire du son enregistré. En autodidacte, il dévore livres et documents, apprend à réparer ces mécanismes parfois centenaires grâce à des ouvrages spécialisés et à des tutoriels, et constitue patiemment ce fonds exceptionnel. Dès 2000, il ouvre à proximité une boutique dédiée à l’achat, la vente, la réparation et la location de machines parlantes et de documents sonores. Quatorze ans plus tard naît le musée, sous forme associative, pour partager avec le public cette collection devenue impressionnante. Jalal aime à rappeler que son adresse se trouve « là où battait le cœur du village de Montmartre », à quelques mètres des grandes salles de concert qui ont fait la légende du quartier.

Infos pratiques

Le Phono Museum est ouvert au public le vendredi et le dimanche de 10h à 18h. Des visites privées sur rendez-vous sont également possibles pour une immersion plus personnalisée. L’entrée est accessible, entre 5 et 15 euros selon la formule. Contact : phonomp@gmail.com ou 06 80 61 59 37. Adresse : 53, boulevard de Rochechouart, Paris 9e.