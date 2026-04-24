Crash à LaGuardia : un système de sécurité défaillant pointé du doigt après la mort de deux pilotes

Le National Transportation Safety Board a révélé qu’un dispositif de sécurité essentiel n’avait pas fonctionné avant la collision mortelle impliquant un avion d’Air Canada Express et un véhicule de secours à l’aéroport de LaGuardia Airport. L’accident, survenu le 22 mars, avait coûté la vie aux deux pilotes à bord de l’appareil.

Selon le rapport préliminaire publié jeudi, le système d’alerte destiné à prévenir les incursions sur piste ne s’est pas activé comme prévu au moment critique. Cette défaillance pourrait avoir empêché d’éviter la collision entre l’avion et un camion de pompiers présent sur la piste.

Les enquêteurs ont également relevé une anomalie dans le fonctionnement des feux de signalisation. Les feux rouges indiquant l’interdiction de traverser la piste sont restés allumés jusqu’à environ trois secondes avant l’impact, alors que le système est censé les éteindre juste avant l’arrivée de l’appareil à une intersection.

Cette synchronisation défaillante pourrait avoir contribué à la confusion sur la piste, dans un environnement où la coordination entre les différents acteurs est essentielle pour garantir la sécurité. Le rapport ne précise pas encore si d’autres facteurs, humains ou techniques, ont également joué un rôle.

L’accident a relancé les interrogations sur la fiabilité des systèmes automatisés de sécurité dans les aéroports, notamment dans des infrastructures très fréquentées comme LaGuardia. Les autorités cherchent désormais à déterminer les causes exactes de cette panne.

L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités et de prévenir de futurs incidents. Les conclusions finales du NTSB pourraient entraîner des recommandations visant à renforcer les protocoles de sécurité sur les pistes américaines.