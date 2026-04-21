Le Muséum national d’histoire naturelle de Paris confronté à une dégradation accélérée de ses infrastructures

L’institution tricentenaire parmi les plus importantes au monde, fait face à une détérioration préoccupante de ses bâtiments. Alors qu’il attire chaque année des millions de visiteurs, une large partie de son patrimoine immobilier se dégrade, au point de susciter l’inquiétude de sa direction, qui alerte sur un besoin massif d’investissements pour éviter une crise durable.

Sur les quelque 180 000 m² que compte l’établissement, près des trois quarts des infrastructures sont aujourd’hui jugés en état insuffisant, une nette dégradation en quelques années. Plusieurs espaces emblématiques sont touchés, comme un ancien pavillon fermé depuis plusieurs années en raison de risques structurels, ou encore des galeries historiques marquées par des fissures, de l’humidité et des installations vieillissantes.

Un patrimoine scientifique fragilisé

Au-delà des bâtiments, ce sont aussi les collections qui subissent les conséquences de ces défaillances. Des spécimens fragiles se détériorent sous l’effet des variations climatiques, des archives sont menacées par l’humidité, et certaines réserves ne répondent plus aux normes de conservation. Cette situation met en péril un ensemble scientifique unique, qui regroupe des dizaines de millions d’objets et constitue l’une des plus grandes collections naturalistes au monde.

Face à l’ampleur des besoins, les responsables évoquent plusieurs centaines de millions d’euros nécessaires à court terme, et près d’un milliard pour une remise à niveau complète. Les financements actuels restent très inférieurs à ces estimations, faisant craindre un affaiblissement progressif de cette institution majeure, pourtant essentielle à la recherche, à la transmission du savoir et au rayonnement culturel.