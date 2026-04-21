Flammes 2026 : Theodora et Hamza dominent les nominations

À quelques jours de la cérémonie des Les Flammes, prévue le 23 avril à La Seine musicale, deux noms s’imposent déjà comme les grands favoris : Theodora et Hamza. Tous deux cumulent sept nominations, illustrant leur poids croissant dans le paysage du rap et des cultures urbaines.

Portée par une ascension fulgurante, Theodora pourrait confirmer son statut de nouvelle figure majeure de la scène française, un an après avoir été sacrée révélation féminine. De son côté, Hamza continue de s’imposer comme une référence incontournable, notamment grâce à ses titres mêlant influences trap et pop.

Theodora en pleine ascension, Hamza en concurrent sérieux

À seulement 22 ans, Theodora enchaîne les succès. Déjà récompensée aux Victoires de la musique en février avec quatre trophées, elle a franchi un cap supplémentaire ces derniers mois. Son titre Melodrama, sorti en septembre 2025, a marqué les esprits en battant le record de longévité du morceau le plus écouté en streaming en France, détrônant Happy de Pharrell Williams.

La jeune artiste, qui se présente désormais sous le nom de « Miss Kitoko », séduit autant par son univers visuel que par ses performances scéniques. Ses récents concerts au Zénith de Paris ont confirmé cet engouement, avec des shows particulièrement remarqués. Elle est notamment nommée pour un duo avec Disiz, tandis que son frère Jeez Suave figure aussi parmi les finalistes, dans la catégorie du meilleur compositeur.

Face à elle, Hamza affiche un parcours tout aussi solide. Le rappeur belge est notamment en lice grâce à son morceau KYKY2BONDY, un titre qui multiplie les références culturelles. Il pourrait bien s’imposer comme l’un des grands gagnants de cette édition.

Une édition marquée par la diversité et un vote record

Si la compétition s’annonce serrée, d’autres artistes comptent bien tirer leur épingle du jeu. Aya Nakamura figure encore parmi les nommées, aux côtés de profils variés comme Maureen, Meryl ou Ronisia. Chez les hommes, des poids lourds tels que Jul, Ninho ou Gims restent présents, tandis que Guy2Bezbar totalise cinq nominations.

Cette quatrième édition se distingue aussi par l’ampleur de la participation du public. Selon les organisateurs, environ 810 000 votants ont pris part aux sélections, un chiffre inédit qui témoigne de l’intérêt grandissant pour cette cérémonie. Les résultats reposent sur un mélange de votes du public, de jurys et de professionnels du secteur.

Diffusée en direct sur France 4 et en ligne, la soirée promet de refléter la vitalité d’une scène musicale en constante évolution, où de nouvelles figures comme Theodora viennent bousculer les équilibres établis.