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Moyen-Orient : Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l’Iran

21 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Moyen-Orient : Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l’Iran
Moyen-Orient : Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé une nouvelle prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran, quelques heures avant son expiration. Sur son réseau Truth Social, il a précisé avoir ordonné aux forces armées de maintenir le blocus tout en restant pleinement opérationnelles, laissant planer la menace d’une reprise rapide des hostilités en cas d’échec des négociations.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, alors que de nouveaux pourparlers sont envisagés. Si cette prolongation permet d’éviter une escalade immédiate, la trêve reste fragile, marquée par des menaces réciproques et des incidents sur le terrain, notamment entre alliés régionaux.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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