Moyen-Orient : Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé une nouvelle prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran, quelques heures avant son expiration. Sur son réseau Truth Social, il a précisé avoir ordonné aux forces armées de maintenir le blocus tout en restant pleinement opérationnelles, laissant planer la menace d’une reprise rapide des hostilités en cas d’échec des négociations.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, alors que de nouveaux pourparlers sont envisagés. Si cette prolongation permet d’éviter une escalade immédiate, la trêve reste fragile, marquée par des menaces réciproques et des incidents sur le terrain, notamment entre alliés régionaux.