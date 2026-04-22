Australie : l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs fragilisée par des contrôles insuffisants

La nouvelle législation de l’Australie interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans pourrait être compromise par des failles dans les systèmes de contrôle mis en place par les plateformes, selon plusieurs fournisseurs de technologies.

Entrée récemment en vigueur, cette loi vise à mieux protéger les mineurs face aux risques liés aux réseaux sociaux, notamment l’exposition à des contenus inappropriés ou les effets sur la santé mentale. Elle impose aux plateformes de vérifier l’âge des utilisateurs et de restreindre l’accès aux plus jeunes.

Cependant, des entreprises spécialisées dans les solutions technologiques estiment que les mécanismes actuels de vérification sont insuffisants. Elles pointent notamment des lacunes dans les outils de contrôle d’identité, jugés facilement contournables par les utilisateurs mineurs.

Ces critiques soulignent le défi technique majeur auquel sont confrontées les plateformes : garantir une vérification fiable de l’âge sans porter atteinte à la vie privée des utilisateurs. Le recours à des technologies plus avancées, comme la reconnaissance biométrique, soulève lui-même des questions éthiques et juridiques.

Du côté des autorités, cette législation s’inscrit dans une tendance mondiale visant à encadrer davantage les grandes plateformes numériques. Mais son efficacité dépendra largement de la capacité des entreprises à mettre en œuvre des contrôles robustes et cohérents.

Ce débat met en lumière les limites des régulations nationales face à des acteurs technologiques mondialisés, et pourrait conduire à un renforcement des exigences imposées aux plateformes dans les mois à venir.