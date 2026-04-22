“Michael”, biopic de Michael Jackson, arrive en salles sous fond de polémique

Près de 17 ans après la mort de Michael Jackson, Michael sort en France ce mercredi. Réalisé par Antoine Fuqua, le film met en vedette Jaafar Jackson, neveu de la star, aux côtés de Colman Domingo, Nia Long et Miles Teller.

Un récit centré sur l’ascension du phénomène Michael Jackson

Le film retrace le parcours de Michael Jackson depuis ses débuts au sein des Jackson 5 jusqu’à son statut de star solo mondiale. Le scénario insiste sur la découverte de son talent, son ambition artistique et ses performances les plus emblématiques. Le film se concentre donc avant tout sur l’ascension de l’artiste et sur la fabrication de l’icône pop.

Une sortie repoussée après plusieurs reports

Le long-métrage devait d’abord sortir au printemps 2025, puis à l’automne 2025, avant d’être finalement décalé à avril 2026. Ce décalage d’un an a accompagné une phase de réécriture et de reshoots autour de la fin du film.

La polémique principale tient au fait que les accusations d’abus sexuels sur mineurs visant Michael Jackson ne figurent pas dans la version finale. Des éléments liés à l’affaire Jordan Chandler avaient été envisagés dans une version antérieure, puis supprimés après la découverte d’une clause juridique liée au règlement de 1994. Le film assume ainsi une trajectoire recentrée sur la carrière et la célébration de l’artiste plutôt que sur l’ensemble des controverses qui ont marqué sa vie publique.

Un sujet explosif qui continue de diviser

Cette absence alimente les critiques adressées au projet depuis des mois. Plusieurs commentateurs reprochent au biopic de proposer une version trop lisse de Michael Jackson, alors que son héritage artistique reste indissociable d’affaires judiciaires qui ont profondément marqué l’opinion. En face, la défense du film repose sur une autre ligne : raconter d’abord le parcours du musicien, son génie scénique et sa place dans l’histoire de la pop.

Ce que le film rappelle aussi sur le plan judiciaire

Sur le terrain strictement factuel, Michael Jackson a toujours nié les accusations portées contre lui. Il a été acquitté en 2005 lors de son procès pénal, et n’a pas été condamné pénalement pour abus sexuels sur mineurs. C’est précisément ce contexte qui rend la sortie du film aussi sensible aujourd’hui.

Un lancement sous très forte exposition

Malgré les polémiques, Michael arrive en salles comme l’un des lancements les plus observés du printemps. Le film bénéficie d’une diffusion internationale importante et d’une attente nourrie à la fois par la puissance du nom Jackson, la curiosité autour de Jaafar Jackson et le débat permanent sur la manière de raconter une figure aussi immense que contestée. Sa sortie rouvre, en grand format, la question de ce que l’on choisit de montrer, ou de taire, lorsqu’Hollywood met en scène une légende.