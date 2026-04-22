Patrick Bruel : des artistes et associations féministes réclament l’annulation de ses concerts

Plusieurs personnalités du monde culturel, aux côtés de collectifs et d’associations féministes, ont lancé une pétition demandant l’annulation de la tournée de Patrick Bruel, intitulée Alors Regarde 35. Une conséquences des accusations de violences sexuelles visant le chanteur, accusations qu’il conteste. La pétition a été mise en ligne mardi soir par le collectif Salon Féministe.

Le texte appelle explicitement à « annuler la venue de Patrick Bruel » dans l’ensemble des villes concernées par cette tournée. La série de concerts comprend 57 dates dans 48 villes, réparties entre la France, la Belgique, la Suisse et le Canada, avec des représentations annoncées à partir de juin.

Anna Mouglalis, Corinne Masiero, Anouk Grinberg, Alice Coffin et Pomme parmi les soutiens

Parmi les soutiens mentionnés figurent les actrices Anna Mouglalis, Corinne Masiero et Anouk Grinberg, la journaliste Alice Coffin ainsi que la chanteuse Claire Pommet, connue sous le nom de scène Pomme. Le texte est également relayé par plusieurs représentations locales d’associations féministes, dont NousToutes.

Les signataires écrivent que Patrick Bruel « est bien sûr présumé innocent, mais comment la justice pourrait-elle statuer sereinement tandis que le chanteur se produit sur toutes les scènes francophones ? ». Ils appellent aussi les organisations féministes locales et les municipalités concernées à se mobiliser. Dans la pétition, on peut lire : « Nous invitons donc toutes les organisations féministes des villes en question, toutes les mairies qui affirment défendre les droits des femmes, à faire annuler la célébration d’un agresseur présumé et à soutenir ces femmes qui ont eu le courage de prendre la parole ».

Une mobilisation déjà engagée autour d’un concert prévu dans la Manche

Avant même la mise en ligne de cette pétition, le collectif féministe NousToutes avait déjà demandé l’annulation d’un concert de Patrick Bruel programmé le 24 juillet 2026 dans le cadre du festival Grandes Marées, à Jullouville, dans la Manche. Le collectif avait alors défendu publiquement cette position en affirmant que « penser aux victimes, ce n’est pas de la censure. C’est de la décence ».

Le directeur du festival, Pierre Betton, avait expliqué qu’une annulation ne pouvait pas être décidée simplement en raison de l’existence d’un contrat, tout en rappelant que Patrick Bruel n’avait pas été jugé. Il avait également estimé qu’une telle décision pourrait fragiliser économiquement l’événement.

Patrick Bruel visé par plusieurs procédures, qu’il conteste

Pour rappel, Patrick Bruel fait l’objet de deux procédures en France. L’une est instruite à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, pour des faits de viol présumés en marge d’un festival de cinéma en octobre 2012. L’autre plainte a été déposée à Paris en mars 2026 pour tentative de viol et agression sexuelle, pour des faits dénoncés comme remontant à 1997 au Mexique. Une enquête judiciaire a par ailleurs été ouverte en Belgique après une plainte enregistrée fin mars 2026 pour une agression sexuelle présumée à Bruxelles.

Le 18 mars dernier, Patrick Bruel avait répondu à ces accusations par l’intermédiaire de son avocat, Christophe Ingrain. Selon ce dernier, le chanteur n’aurait « jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel » et « affirme n’avoir jamais outrepassé un refus, jamais forcé à un geste ou un rapport sexuel ».