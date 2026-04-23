Nouvelles violences au Proche-Orient : cinq morts après des tirs israéliens à Gaza et en Cisjordanie

Au moins cinq Palestiniens ont été tués jeudi lors d’opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, selon des sources médicales palestiniennes. Ces nouveaux affrontements témoignent de la persistance des violences dans la région.

À Gaza, des frappes aériennes israéliennes ont fait quatre morts, d’après les autorités sanitaires locales. L’une des attaques a notamment visé la ville de Khan Younès, dans le sud de l’enclave, tandis que d’autres frappes ont été signalées dans différentes zones du territoire.

Par ailleurs, en Cisjordanie occupée, un adolescent de 15 ans a été tué par des soldats israéliens lors d’un raid militaire, selon les mêmes sources. Les circonstances exactes de cet incident n’ont pas été détaillées dans l’immédiat.

Ces événements surviennent dans un contexte de tensions continues entre Israël et les Palestiniens, marqué par des opérations militaires régulières et des échanges de violence. Les affrontements se poursuivent malgré les appels internationaux à la désescalade.

Les autorités israéliennes n’ont pas immédiatement commenté ces incidents. De leur côté, les responsables palestiniens dénoncent une intensification des opérations militaires dans les territoires occupés.

Cette nouvelle escalade intervient alors que la situation humanitaire reste particulièrement fragile à Gaza, où les infrastructures sont fortement affectées par les combats et les frappes répétées.