Trump veut ouvrir davantage les portes des États-Unis aux Sud-Africains blancs en tant que réfugiés

L’administration du président Donald Trump envisage d’élargir significativement son programme d’accueil des réfugiés afin d’y inclure davantage de Sud-Africains blancs, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette initiative pourrait marquer un tournant dans la politique migratoire américaine.

D’après trois personnes informées des discussions, Washington étudie la possibilité de relever le plafond annuel de réfugiés de 7 500 à environ 17 500 personnes, soit plus du double du niveau actuel. Cette hausse viserait en priorité à accueillir des Sud-Africains blancs invoquant des discriminations raciales dans leur pays d’origine.

Le département d’État américain n’a pas confirmé ces informations. Interrogé sur ces discussions, un porte-parole s’est refusé à commenter ou à valider l’existence d’un tel projet, maintenant un flou autour des intentions réelles de l’administration.

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une politique déjà amorcée, qui avait permis à un premier groupe de Sud-Africains blancs d’obtenir le statut de réfugié et de s’installer aux États-Unis. Cette décision avait suscité des réactions contrastées, notamment en raison du ciblage spécifique d’un groupe particulier.

Selon un courriel évoqué par les sources, certains de ces réfugiés seraient toutefois retournés en Afrique du Sud après leur installation aux États-Unis, sans que les raisons précises de ces retours ne soient détaillées.

Si elle se confirme, cette extension du programme pourrait relancer le débat sur les critères d’accueil des réfugiés aux États-Unis et sur l’orientation de la politique migratoire américaine, dans un contexte déjà fortement politisé.