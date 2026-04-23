Warner Bros. Discovery ouvre la voie à son rachat par Paramount pour 81 milliards de dollars, un séisme qui peut rebattre les cartes d’Hollywood

Warner Bros. Discovery a franchi une étape décisive vers sa vente à Paramount Skydance. Réunis en assemblée, les actionnaires du groupe ont approuvé de façon très large l’offre de rachat à 31 dollars par action, validant ainsi une opération valorisée à 81 milliards de dollars pour les fonds propres et à près de 111 milliards de dollars en incluant la dette. Ce vote n’achève pas le processus, mais il retire l’un des principaux obstacles à une transaction déjà présentée comme l’une des plus importantes de l’histoire des médias et du divertissement.

Une fusion-monstre qui réunirait des empires rivaux

Si l’opération va à son terme, Paramount Skydance mettrait la main sur un portefeuille d’actifs colossal. HBO Max, CNN, Warner Bros., DC, Harry Potter et Discovery rejoindraient alors CBS, Paramount+, Nickelodeon, Top Gun et les autres marques historiques de Paramount au sein d’un même ensemble. Dans le streaming, le cinéma, la télévision linéaire et l’information, cette concentration créerait un groupe d’une taille inédite, capable de peser beaucoup plus lourd face à Netflix et Disney.

Hollywood redoute une concentration de plus en plus brutale

Cette perspective alimente déjà les inquiétudes dans toute l’industrie. La fusion ferait passer encore un cran à la concentration du secteur, avec la crainte d’une baisse du nombre de studios importants, d’une réduction des débouchés pour les talents, d’un recul de la diversité créative et d’une pression accrue sur les coûts. Plusieurs professionnels du cinéma, organisations du secteur et acteurs de l’exploitation en salles dénoncent le risque d’un Hollywood encore plus verrouillé, dominé par quelques géants capables d’imposer leurs conditions sur les films, les droits et la distribution.

Derrière l’accord, une bataille féroce pour le contrôle de Warner

Le rachat approuvé par les actionnaires arrive après une lutte serrée pour prendre le contrôle de Warner Bros. Discovery. Le groupe avait d’abord privilégié un accord avec Netflix, avant que Paramount Skydance ne relève son offre et ne finisse par l’emporter avec une proposition jugée supérieure. Ce retournement a confirmé l’ambition de David Ellison de bâtir un nouvel acteur dominant à Hollywood, avec un appui financier massif venu notamment de l’entourage de Skydance et d’investisseurs de premier plan.

Le vrai test commence maintenant avec les régulateurs

Le dossier est désormais suspendu à l’examen des autorités. Le rapprochement fait déjà l’objet de contrôles réglementaires aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que des responsables politiques et une partie du secteur culturel demandent un examen serré de ses conséquences sur la concurrence, l’emploi, les prix, la circulation des œuvres et le pluralisme médiatique. Warner Bros. Discovery a indiqué viser une finalisation au troisième trimestre 2026, à condition d’obtenir les autorisations nécessaires.

Un groupe plus puissant, mais sous pression dès le premier jour

Les promoteurs du projet assurent qu’un groupe fusionné pourrait investir davantage, rationaliser ses coûts et mieux résister à la guerre du streaming. Paramount a notamment mis en avant la promesse de préserver l’identité des grandes marques du portefeuille, de maintenir une fenêtre d’exploitation en salles de 45 jours pour les films et de produire environ 30 longs métrages par an. Mais ces engagements n’effacent pas les interrogations sur les suppressions de postes, les coupes dans les catalogues, les arbitrages éditoriaux et le poids futur d’un tel conglomérat dans l’information télévisée comme dans le divertissement mondial.

Même approuvée, l’opération est encore loin d’être totalement acquise

Le vote des actionnaires constitue donc un tournant décisif, pas un point final. En validant cette vente, Warner Bros. Discovery a choisi de s’adosser à une logique de puissance et de consolidation qui traverse tout le secteur. Reste à savoir si les autorités accepteront qu’un tel bloc prenne forme, au risque de redessiner durablement l’équilibre des studios, des plateformes et des chaînes d’information. Pour Hollywood, le compte à rebours réglementaire a commencé.