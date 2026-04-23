VIDÉO – Fabien Lecœuvre et Stéphane Tapie se réconcilient en direct chez Cyril Hanouna

Un mois après leur violente altercation en plateau, Fabien Lecœuvre et Stéphane Tapie se sont retrouvés mercredi soir sur W9 pour une explication en direct. Leur rencontre, organisée dans La Grande Régalade, visait à faire oublier publiquement une agression qui avait marqué l’émission et ses chroniqueurs.

Une agression qui a choqué le plateau

Pour rappel, le 20 mars 2026, la situation avait dégénéré lors d’une coupure publicitaire de Tout beau, tout n9uf. Après un échange tendu à l’antenne, Stéphane Tapie s’en était physiquement pris à Fabien Lecœuvre.

Au moment de ces retrouvailles, Fabien Lecœuvre a expliqué aller mieux, tout en indiquant garder des séquelles de l’agression. Il a évoqué un hématome à l’œil ainsi que des douleurs au cou nécessitant encore des soins, même si les vertiges et les nausées avaient disparu.

Des excuses publiques de Stéphane Tapie. Mais sont-elles vraiment sincères ?

Face à lui, Stéphane Tapie a reconnu avoir perdu le contrôle. Il a de nouveau présenté ses excuses, en assumant la gravité de son geste et en disant s’en vouloir. Déjà, dans les jours ayant suivi les faits, il avait qualifié son comportement d’inadmissible. Cette fois, l’explication s’est faite directement, les deux hommes se parlant enfin après plusieurs semaines de silence.

Fabien Lecœuvre a accepté les excuses de Stéphane Tapie, tout en rappelant qu’un tel épisode ne pouvait pas être oublié d’un revers de main. Le ton était à l’apaisement, mais sans minimiser la violence de ce qui s’était produit. Cette réconciliation en direct acte donc une forme de paix retrouvée, sans gommer la gravité de l’incident qui avait secoué W9 un mois plus tôt.

Reste à savoir si ces réconciliations sont sincères. Après avoir frappé Fabien Lecœuvre en plateau, Stéphane Tapie avait perdu sa place de chroniqueur. S’excuser et faire profil bas était donc le seul moyen pour lui d’espérer une seconde chance. De son côté, Cyril Hanouna pouvait craindre la mauvaise image que cette agression donnait à sa nouvelle émission. Une réconciliation officielle publique entre les deux hommes était donc forcément bénéfique pour tout le monde. La sincérité était-elle au rendez-vous ? Chacun se fera son opinion…