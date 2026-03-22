Chez Hanouna, Stéphane Tapie met KO Fabien Lecœuvre pendant la pub à cause d’un article d’Entrevue !

Après un vif accrochage en direct sur W9, Fabien Lecœuvre aurait reçu un coup à la tempe pendant une coupure publicitaire et se serait effondré sous les yeux du public. L’information est révélée par Le Figaro.

Une tension déjà palpable à l’antenne

Vendredi soir, l’ambiance aurait brusquement viré à l’orage sur le plateau de Tout beau tout n9uf. Alors que l’émission suivait son cours sur W9, un échange entre Stéphane Tapie et Fabien Lecœuvre aurait peu à peu fait monter la pression jusqu’à créer un véritable malaise en direct.

Le climat se serait sérieusement dégradé pendant une séquence de discussion entre chroniqueurs. Fabien Lecœuvre aurait relancé un ancien contentieux en revenant sur un épisode remontant à une vingtaine d’années, lié à un article publié dans Entrevue. En évoquant ce passé, le chroniqueur aurait ravivé une blessure manifestement encore très vive chez Stéphane Tapie.

Un règlement de comptes sur fond de vieille rancune

À l’antenne, Fabien Lecœuvre a fait remonter un contentieux ancien, qu’il situe au tout début de sa période Les Années bonheur avec Patrick Sébastien sur France 2. Il a raconté que Stéphane Tapie lui avait alors consacré un long papier dans Entrevue, qu’il décrit comme un article particulièrement destructeur pour sa jeune carrière. Fabien Lecœuvre explique avoir été “démonté” dans ce portrait, qu’il présente comme d’une rare violence, au moment même où il débutait encore médiatiquement.

Toujours sur le plateau, le chroniqueur a donné sa lecture de l’affaire : selon lui, cet article ne relevait pas seulement d’un règlement de comptes professionnel. Il a affirmé qu’à l’époque, Stéphane Tapie entretenait une relation avec l’ex-femme de Claude François Junior et que, comme lui-même était associé à ce dernier, il aurait été visé indirectement dans ce contexte personnel tendu. Autrement dit, Fabien Lecœuvre a laissé entendre que ce papier d’Entrevue aurait aussi servi à atteindre Claude François Jr à travers lui.

Cela aurait fait monter la tension d’un cran sur le plateau. Car en rappelant non seulement l’existence de l’article, mais aussi le mobile qu’il lui prête aujourd’hui, Fabien Lecœuvre ne se contentait plus d’évoquer un vieux mauvais souvenir de presse : il rouvrait un épisode personnel manifestement encore explosif entre les deux hommes.

Des menaces prononcées en direct

Visiblement hors de lui, Stéphane Tapie aurait lancé plusieurs phrases très dures à l’encontre de son voisin de table. Il aurait notamment demandé à quel moment il avait le droit de “lui en coller une”, avant d’ajouter qu’il allait “l’éteindre”. À cela se seraient ajoutés des signes d’agacement très visibles, dont un doigt d’honneur adressé à Fabien Lecœuvre.

Même lorsqu’une tentative d’apaisement aurait été esquissée sur le ton de l’humour, la tension ne serait pas redescendue. Bien au contraire, tout laisse penser que la situation était déjà sur le point d’exploser avant même l’interruption publicitaire.

La coupure pub aurait fait basculer la soirée

C’est précisément pendant cette pause que l’incident le plus grave se serait produit. D’après les témoignages recueillis par Le Figaro auprès de spectateurs présents en studio, Stéphane Tapie se serait approché de Fabien Lecœuvre alors que celui-ci échangeait avec d’autres personnes hors antenne.

C’est à ce moment-là qu’il lui aurait asséné un coup au niveau de la tempe. Le chroniqueur people serait alors tombé au sol, se cognant la tête dans sa chute. Toujours selon ces récits, il aurait perdu connaissance durant plusieurs dizaines de secondes, provoquant un moment de panique sur le plateau.

Un plateau sous le choc

La scène aurait immédiatement semé la stupeur parmi les personnes présentes. Des témoins racontent que plusieurs membres de l’équipe et des personnes se trouvant à proximité se seraient précipités vers Fabien Lecœuvre pour lui venir en aide, tandis que la sécurité serait intervenue pour contenir Stéphane Tapie.

Le choc aurait été d’autant plus fort que l’incident se serait déroulé à seulement quelques mètres du public, venu assister à l’émission en direct. L’atmosphère en coulisses aurait alors été extrêmement tendue dans les minutes précédant le retour à l’antenne.

Une reprise d’antenne sous tension

Lorsque l’émission a repris, vers 20h15, les deux hommes n’étaient plus visibles autour de la table. Cette absence simultanée avait aussitôt intrigué. On en connaît désormais là cause…