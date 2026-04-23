À Berlin, Reza Pahlavi appelle l’Occident à intervenir contre le régime iranien

En déplacement à Berlin, Reza Pahlavi, fils de l’ancien Shah d’Iran, a lancé un appel pressant aux pays occidentaux pour qu’ils s’engagent davantage contre le pouvoir en place à Téhéran. Lors d’une conférence de presse, il a exhorté les démocraties à soutenir activement un changement de régime, dans un contexte de conflit et de répression interne.
Figure de l’opposition en exil, Reza Pahlavi a vivement critiqué ce qu’il considère comme l’inaction de l’Europe face aux violences commises par les autorités iraniennes. Il a accusé les gouvernements occidentaux de « rester les bras croisés » alors que des manifestations ont été réprimées dans le sang, faisant des milliers de morts selon lui.
« La question n’est pas de savoir si le changement va se produire. Le changement est en marche », a-t-il déclaré, estimant que le renversement du régime iranien était inévitable. Il a toutefois mis en garde contre le coût humain de cette transition, pointant la responsabilité des démocraties occidentales.
Reza Pahlavi s’est également dit déçu par l’attitude du gouvernement allemand, qui a refusé de le rencontrer lors de sa visite. Ce refus illustre, selon lui, les hésitations de certains pays européens à s’impliquer plus directement dans la crise iranienne.
Sa venue à Berlin a suscité des réactions contrastées. Des manifestations ont été organisées dans le centre de la capitale allemande, réunissant à la fois des soutiens et des opposants. Lors d’une apparition publique, une personne a été arrêtée après avoir aspergé l’opposant d’un liquide rouge.
Fils du dernier Shah d’Iran renversé lors de la révolution de 1979 qui a porté l’ayatollah Rouhollah Khomeini au pouvoir, Reza Pahlavi incarne une figure controversée de l’opposition. Son appel à une implication accrue de l’Occident intervient alors que les tensions autour de l’Iran continuent de s’intensifier sur la scène internationale.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.