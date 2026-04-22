Royaume-Uni : le scandale Mandelson fragilise l’image de stabilité de Keir Starmer

Le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, voit sa promesse de stabilité gouvernementale sérieusement ébranlée par une polémique autour de la nomination de Peter Mandelson à un poste diplomatique clé.

Arrivé au pouvoir avec l’ambition de tourner la page des turbulences politiques, Keir Starmer est désormais confronté à des accusations selon lesquelles son entourage aurait exercé des pressions pour accélérer cette nomination sensible, notamment au poste d’ambassadeur aux États-Unis.

Le gouvernement dément fermement ces allégations. Mais le témoignage de Olly Robbins devant une commission parlementaire, après son éviction, a relancé les critiques sur le fonctionnement interne du cabinet.

Selon certains observateurs, cette affaire révèle des tensions au sommet de l’exécutif et soulève des interrogations sur le style de leadership du Premier ministre.

Les opposants politiques dénoncent un manque de transparence et une gestion contestée des nominations, tandis que des critiques évoquent une équipe dirigeante agissant comme des « gardiens du temple ».

Ce scandale intervient moins de deux ans après l’arrivée au pouvoir de Keir Starmer et pourrait peser sur sa crédibilité politique, alors que son gouvernement cherchait à incarner une rupture avec les crises passées.

L’évolution de cette affaire sera déterminante pour la solidité de son autorité et la confiance du public dans son engagement à rétablir une gouvernance stable.