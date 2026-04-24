Castres : cinq suspects poursuivis après une fusillade mortelle sur fond de conflit familial

Cinq hommes ont été mis en examen après une violente altercation survenue devant une clinique de Castres, au cours de laquelle un homme de 44 ans a été tué par arme à feu. Les faits se sont déroulés en pleine journée, lorsqu’une dispute entre plusieurs membres d’une même famille a dégénéré en rixe, marquée par des tirs ayant également blessé une autre personne.

L’enquête a établi que cet épisode s’inscrivait dans un différend familial ancien. Quelques heures avant le drame, un jeune homme de 18 ans avait été admis dans l’établissement après avoir été agressé lors d’une première confrontation, ce qui aurait contribué à raviver les tensions entre les protagonistes.

Une information judiciaire ouverte pour des faits criminels

Le parquet a ouvert une information judiciaire pour plusieurs chefs d’accusation, dont assassinat, violences en réunion avec arme et préméditation, ainsi qu’association de malfaiteurs. L’affaire a été confiée au pôle criminel de Toulouse, chargé de déterminer précisément le rôle de chacun dans le déroulement des faits.

À l’issue de leur présentation à un juge, trois des suspects ont été placés en détention provisoire, tandis que deux autres, dont un mineur, ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Certains des mis en cause étaient déjà connus des services de police pour des faits de violences ou de trafic de stupéfiants, selon les autorités judiciaires.