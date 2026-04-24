Vols liés aux voitures: plus de 880 faits par jour, Lyon décroche

Ce n’est pas le grand banditisme, c’est pire: le quotidien. En France, les vols visant l’automobile restent à un niveau haut avec plus de 880 faits recensés chaque jour, d’après un bilan fondé sur des statistiques officielles du ministère de l’Intérieur issues des procédures de police et de gendarmerie.

Dans le lot, on retrouve le classique « vol à la roulotte » dans l’habitacle, les accessoires qui disparaissent en silence, rétroviseurs, pots catalytiques, et, selon les périmètres retenus, des vols de véhicules. Une addition de petits coups qui pourrit la vie, coûte cher aux assurés et installe une impression tenace d’impunité.

Dans l’ombre des parkings, la carte des inégalités

Dans l’ombre des parkings, la carte des inégalités La géographie de ces atteintes raconte une France très différente selon les trottoirs où l’on se gare. Densité automobile, stationnements mal éclairés, abords de gares, zones commerciales, lieux de passage où l’on s’arrête cinq minutes… autant de terrains favorables à ceux qui savent travailler vite. Dans le dernier pointage ville par ville, Lyon se distingue par une nette dégradation, signe que la capitale des Gaules ne se contente plus des embouteillages: elle voit aussi grimper les mauvaises surprises au retour au véhicule. Les comparaisons, elles, changent de visage selon qu’on regarde les volumes bruts ou les taux rapportés à la population, et c’est là que les classements se disputent la vedette.

Au-delà des métropoles, des communes plus petites remontent aussi des séries récentes, et les mairies ressortent les consignes de bon sens, presque comme un rituel. À Naucelle, dans l’Aveyron, l’appel est clair: verrouiller, ne rien laisser visible, même pour un arrêt éclair, car la tentation suffit. Les forces de l’ordre, elles, alternent prévention et opérations ciblées, avec parfois des interpellations en flagrant délit, comme à Argenton-sur-Creuse où un majeur et un mineur ont été arrêtés début décembre après un signalement. Reste cette impression de course permanente entre les voleurs et la riposte, et une question muette qui s’installe: qui finira par reprendre la main sur nos parkings?