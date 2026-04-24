Nice : les deux CRS renvoyés devant la justice pour violences et vol après une agression filmée

Deux policiers de CRS seront jugés le 1er juin devant le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violences et de vol commis hors service, a annoncé le parquet à l’issue de leur garde à vue.

Les faits se sont produits dans le quartier de l’Ariane, où les deux hommes ont été filmés en train de frapper un jeune homme au sol. La vidéo montre notamment un coup de pied violent porté dans le dos de la victime, suscitant une vive émotion. Les images de vidéoprotection confirment en grande partie la version de la victime.

Des policiers en état d’ivresse au moment des faits

Selon le parquet, les deux fonctionnaires, âgés d’une vingtaine d’années, étaient en état d’ivresse manifeste au moment des faits. Ils sont poursuivis pour des violences en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, ainsi que pour vol avec violences.

La victime, née en 2003, a reçu plusieurs coups, notamment au visage et à la tête, et s’est vu prescrire quatre jours d’ITT. Les deux policiers affirment de leur côté avoir été insultés et menacés, tout en exprimant des regrets. En attendant leur procès, le parquet a demandé leur placement sous contrôle judiciaire, avec interdiction de porter une arme et de se rendre à Nice.