Défense : Washington valide une vente de missiles Hellfire aux Pays-Bas

Les États-Unis ont approuvé une vente potentielle de missiles AGM-114 Hellfire aux Pays-Bas pour un montant estimé à 200 millions de dollars.

L’opération, validée par le département d’État américain, s’inscrit dans le cadre des exportations d’armement destinées à renforcer les capacités militaires des alliés de Washington.

Le principal contractant de cette vente est le groupe Lockheed Martin, fabricant de ces missiles largement utilisés par les forces occidentales, notamment depuis des hélicoptères ou des drones.

Les missiles Hellfire sont conçus pour des frappes de précision contre des cibles terrestres, notamment des véhicules blindés ou des positions fortifiées.

Ce type d’accord doit encore suivre les procédures habituelles, notamment une validation par le Congrès américain, même si ce type de transaction avec un allié de l’OTAN rencontre généralement peu d’opposition.

Cette décision intervient dans un contexte de renforcement des capacités de défense en Europe, marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une volonté accrue des pays européens d’investir dans leurs équipements militaires.