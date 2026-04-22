Énergie : la Russie coupe le pétrole kazakh vers l’Allemagne, Berlin sous pression

La Russie va interrompre à partir du 1er mai les livraisons de pétrole kazakh vers l’Allemagne via l’oléoduc Druzhba, une décision qui fragilise l’approvisionnement énergétique de Berlin.

Cette mesure, confirmée par le vice-Premier ministre Alexander Novak, affecte directement la raffinerie PCK Schwedt refinery, située près de la capitale allemande. Cette installation dépend du pétrole kazakh pour environ 17 % de ses approvisionnements.

La raffinerie joue un rôle stratégique, fournissant une grande partie du carburant consommé dans la région de Berlin et du Brandebourg. L’arrêt de ces flux contraint donc les autorités allemandes à trouver rapidement des sources alternatives.

Berlin a toutefois indiqué que la production de produits raffinés ne serait pas immédiatement menacée, laissant entendre que des solutions de remplacement sont déjà à l’étude.

Cette décision intervient dans un contexte énergétique déjà tendu, marqué par les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient, notamment autour de l’détroit d’Ormuz.

Au-delà de ses implications économiques, cette coupure souligne la persistance des tensions géopolitiques entre la Russie et l’Europe, plusieurs années après le début de la guerre en Ukraine, et rappelle la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement énergétiques du continent.