Juste une illusion : GoGo Penguin et les tubes des 80s propulsent le nouveau Toledano-Nakache

Sorti le 15 avril dans les salles françaises, Juste une illusion, le nouveau film du duo Éric Toledano et Olivier Nakache, s’annonce comme l’un des succès de ce printemps au cinéma. D’après les projections du site spécialisé cine-directors, rapportées par Télérama, le long-métrage devrait dépasser les 700 000 entrées dès sa première semaine d’exploitation, avec un total espéré de plus de deux millions d’entrées — ce qui en ferait le quatrième meilleur démarrage des neuf films du binôme, loin derrière leur carton historique Intouchables (près de 20 millions d’entrées en 2011), mais dans la lignée de leurs succès réguliers comme Le Sens de la Fête ou Nos Jours heureux.

Une histoire familiale des années 80, portée par une bande-son explosive

Le film suit Vincent, adolescent de la classe moyenne vivant en région parisienne au sein d’une famille juive en pleine déliquescence, qui traverse ses premières expériences amoureuses dans une atmosphère de récit initiatique. Camille Cottin, Louis Garrel et Pierre Lottin composent le trio d’adultes autour de lui. Mais l’un des véritables atouts du long-métrage réside dans sa bande originale, confiée au groupe de jazz britannique GoGo Penguin — trio originaire de Manchester, connu pour son piano saisissant et son univers nu-jazz. Aux côtés de certains de leurs propres morceaux, comme Don’t Go, ils ont intégré des titres issus de répertoires très variés : Inbetween Days de The Cure, Georgy Porgy de Toto, des morceaux d’Earth, Wind & Fire, ou encore Dernier Domicile Connu de François de Roubaix. S’y ajoutent des tubes de l’époque comme Un autre monde de Téléphone, I’m So Excited des Pointer Sisters, Eye in the Sky de The Alan Parsons Project, Holding Back the Years de Simply Red ou Just an Illusion d’Imagination.

La bande originale cartonne aussi sur les plateformes

L’engouement pour le film se mesure au-delà des salles obscures. Selon des chiffres communiqués par Spotify, Just an Illusion d’Imagination a enregistré une hausse d’écoutes de 63 % en France entre le 17 et le 18 avril. Eye in the Sky de The Alan Parsons Project a bondi de 57 % sur la même période, tandis que Georgy Porgy de Toto et Juste une illusion de Jean-Louis Aubert progressaient de 45 %. Sur Allociné, le film affiche une note spectateurs de 4,2 étoiles sur 5. Une dynamique qui rappelle les précédents du duo : Boogie Wonderland d’Earth Wind & Fire pour Intouchables, ou les compilations soul et reggae de Nos Jours heureux avaient connu le même phénomène d’entraînement.