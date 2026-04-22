Canada : Mark Carney veut renégocier le commerce avec les États-Unis après sa victoire

Fort d’une majorité parlementaire au Canada, le Premier ministre Mark Carney s’apprête à ouvrir un nouveau front politique : la renégociation des relations commerciales avec les États-Unis.

Cette majorité lui offre une marge de manœuvre inédite pour négocier avec l’administration de Donald Trump, y compris sur des concessions potentiellement impopulaires au sein de l’opinion publique canadienne.

Au cœur des discussions figure l’avenir de l’accord commercial nord-américain liant le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui doit être réexaminé d’ici le 1er juillet. Les trois pays devront décider de son maintien, de sa renégociation ou de la mise en place d’un mécanisme d’examen annuel jusqu’à son échéance prévue en 2036.

Ottawa souhaite notamment obtenir des avancées sur les droits de douane imposés par Washington sur des secteurs clés comme l’acier, l’aluminium et l’automobile, des mesures qui pèsent sur l’économie canadienne.

Mais sur le plan intérieur, Mark Carney fait face aux critiques de l’opposition, qui l’accuse de ne pas avoir encore apporté de solutions concrètes face à la hausse du coût de la vie et aux tensions commerciales persistantes.

Pour les analystes, le Premier ministre devra trouver un équilibre délicat entre ses ambitions internationales et les attentes économiques domestiques, dans un contexte marqué par une incertitude accrue autour du commerce mondial.